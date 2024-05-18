В казанском троллейбусе разгорелся конфликт

Инцидент случился в троллейбусе номер 5 из-за ошибки кондуктора в подсчете сдачи. Информация об этом появилась в telegram-канале "казань на максималках". Конфликт возник из-за неправильной сдачи, на что пассажиры начали реагировать. Водитель, который оказался мужем кондуктора, поддержал ее, повысив голос и оскорбляя пассажиров.

Один из пассажиров решил снять происходящее на видео, но водитель отнял у нее телефон и собирался уехать. Пользователи отметили, что подобные ситуации становятся все более частыми в общественном транспорте Казани. Следствие по данному случаю будет проведено после изучения видеозаписи с видеорегистратора троллейбуса.