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В казанском полумарафоне участвовали более 2 тысяч человек

Более двух тысяч атлетов из разных стран приняли участие в забеге "забег.рф" в Казани. Соревнование прошло в экстрим-парке "Урам".

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Более двух тысяч атлетов из разных стран приняли участие в забеге "забег.рф" в Казани. Соревнование прошло в экстрим-парке "Урам". В забеге на 10 км первыми финишировали Вадим Миронов (32:58) и Ольга Седова (40:28). А на полумарафоне 21,1 км лучшими оказались Владимир Надеждин (1:13:28) и Татьяна Гришина (1:37:48).

В рамках забега также были проведены забеги на 1 и 5 км, в которых участвовали спортсмены, перенесшие трансплантацию сердца, почек или печени. Они стали отличным примером того, что даже после тяжелых заболеваний можно вести здоровый образ жизни, отметили в Минспорта РТ.

"Забег.рф" является первым российским полумарафоном с синхронным стартом, который проводится ежегодно во всех регионах России.

В забеге в Казани участие принимали люди, которые перенесли пересадку органов. Они доказали всем, что даже после тяжёлой болезни можно и нужно вести здоровый ораз жизни. Спортмены бегали на абсолютно разных дистанциях.

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