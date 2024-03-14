В Казанском метро до конца марта продолжит курсировать 11-й поезд

С февраля месяца в казанском метро был запущен 11-й электропоезд. На линии метрополитена он выезжал только в утренние и вечерние часы-пик, с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00, с интервалом в 5 минут.

Нововведение было реализовано с целью увеличения провозной способности и ускоренной разгрузки платформ.

Главные плюсы метрополитена — это скорость и регулярность движения электропоездов. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс», в своем телеграмм-канале.

Напомним, ранее в Казани «Камаз» повредил троллейбусные провода.