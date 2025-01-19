В Казани жильцы дома на Вишневского столкнулись с регулярными прорывами труб
Скриншот видео Mash Iptash
Несколько дней подряд не удаётся устранить повреждение трубопровода на улице Вишнёвского — жители остаются без водоснабжения, а двор замёрз, превратившись в каток.
Для временного решения проблемы отверстие закрыли деревянными пробками, после чего работники покинули объект. Вечером водоснабжение частично восстановили, однако вскоре ситуация повторилась. Жители снова лишились холодной и горячей воды, а во дворе образовалась большая лужа, быстро превратившаяся в лёд.
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