В Казани жильцы дома на Вишневского столкнулись с регулярными прорывами труб

Несколько дней подряд не удаётся устранить повреждение трубопровода на улице Вишнёвского — жители остаются без водоснабжения, а двор замёрз, превратившись в каток.





Протечка началась в четверг днём. Местным жителям пришлось долго ожидать прибытия специалистов из водоканала. Только ближе к десяти вечера вода была перекрыта, и мастера обещали провести ремонт в ночное время, завершив его к утру. Однако реальные работы стартовали лишь утром следующего дня.Для временного решения проблемы отверстие закрыли деревянными пробками, после чего работники покинули объект. Вечером водоснабжение частично восстановили, однако вскоре ситуация повторилась. Жители снова лишились холодной и горячей воды, а во дворе образовалась большая лужа, быстро превратившаяся в лёд.