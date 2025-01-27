В Казани затопило подземный переход из-за неисправного насоса

В Казани на улице Чистопольской, напротив дома 79, затопило подземный переход из-за неисправного насоса.

На месте работали специалисты МУП «Водоканал» и другие коммунальные службы. Движение транспорта оставалось без изменений, за ситуацией следил экипаж ДПС.

Насос заменили, и вода больше не скапливается в переходе и не вытекает на проезжую часть. Сейчас дорожные службы убирают наледь, образовавшуюся в переходе и рядом с аварийным участком.

Ранее мы писали о том, что в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан 27 января в ДТП погибла женщина.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали аварии.