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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани затопило подземный переход из-за неисправного насоса

Сейчас дорожные службы убирают наледь

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ

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В Казани на улице Чистопольской, напротив дома 79, затопило подземный переход из-за неисправного насоса.

На месте работали специалисты МУП «Водоканал» и другие коммунальные службы. Движение транспорта оставалось без изменений, за ситуацией следил экипаж ДПС.

Насос заменили, и вода больше не скапливается в переходе и не вытекает на проезжую часть. Сейчас дорожные службы убирают наледь, образовавшуюся в переходе и рядом с аварийным участком.

Ранее мы писали о том, что в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан 27 января в ДТП погибла женщина.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали аварии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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