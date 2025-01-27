В Верхнеуслонском районе 27 января в ДТП погибла женщина
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27 января в Верхнеуслонском районе Татарстана произошла авария с участием автомобилей Renault и Nissan. По предварительной информации, женщина за рулём Renault выехала на встречную полосу, что привело к столкновению.
Водитель Renault погибла на месте. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали аварии.
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