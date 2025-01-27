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В Верхнеуслонском районе 27 января в ДТП погибла женщина

Госавтоинспекция МВД Татарстана напоминает о не...

pixabay.com

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27 января в Верхнеуслонском районе Татарстана произошла авария с участием автомобилей Renault и Nissan. По предварительной информации, женщина за рулём Renault выехала на встречную полосу, что привело к столкновению.

Водитель Renault погибла на месте. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали аварии.

Госавтоинспекция МВД Татарстана напоминает о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что в Казани 11-летняя циркачка упала с высоты и травмировалась.

В сообщении уточняется, что во время выступления девочку удерживали на руках две другие участницы, стоявшие на специальном гимнастическом столе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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