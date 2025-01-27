В Верхнеуслонском районе 27 января в ДТП погибла женщина

27 января в Верхнеуслонском районе Татарстана произошла авария с участием автомобилей Renault и Nissan. По предварительной информации, женщина за рулём Renault выехала на встречную полосу, что привело к столкновению.

Водитель Renault погибла на месте. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали аварии.

Госавтоинспекция МВД Татарстана напоминает о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что в Казани 11-летняя циркачка упала с высоты и травмировалась.

В сообщении уточняется, что во время выступления девочку удерживали на руках две другие участницы, стоявшие на специальном гимнастическом столе.