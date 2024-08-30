В Казани заработала оплата по биометрии

В Казани стартовал новый сервис для оплаты проезда с использованием биометрических данных.

Терминалы для обработки биометрических платежей установлены на всех станциях метро, а процесс оплаты занимает всего несколько секунд.

Для того чтобы воспользоваться данной услугой, жителям Казани понадобится сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия», как пояснили в Минцифры. Следующий этап — привязка биометрических данных к банковскому счету через обновлённое приложение СБПэй. В дальнейшем все платежи будут осуществляться «по взгляду», без необходимости дополнительных действий со стороны пользователя, уточнили в НСПК.

В будущем этот метод оплаты планируется внедрить и в магазинах. Однако традиционные способы оплатить — через билеты или карты — останутся доступными.