В Казани закрыли крышу на Лево-Булачной, 42, по которой бегали дети

В Казани на Лево-Булачной, 42, сотрудники прокуратуры закрыли доступ на крышу. Такое решение было принято после обращений в социальных сетях о том, что несовершеннолетние бегают на крыше. Об этом рассказали в Прокуратуре Республики Татарстан.

Сотрудники полиции организовали проверку и установили, что юные казанцы на самом деле могли подниматься на крышу.

Чтобы обезопасить своих деток, правоохранители обратилась к УК «Старый город» с просьбой устранить все нарушения. В настоящее время на крышу казанского дома взобраться невозможно.

Ранее мы писали о том, что житель Казани умер после капельницы от похмелья за 8 тысяч рублей. Косметолог пришла домой к пациентам и просто вколола раствор за 8 тыс. рублей. При этом, она не спросила, что беспокоит пару. Через некоторое время у супругов появились температура и рвота с кровью.