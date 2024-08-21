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В Казани закрыли крышу на Лево-Булачной, 42, по которой бегали дети

Сотрудники полиции организовали проверку и уста...

pixabay

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В Казани на Лево-Булачной, 42, сотрудники прокуратуры закрыли доступ на крышу. Такое решение было принято после обращений в социальных сетях о том, что несовершеннолетние бегают на крыше. Об этом рассказали в Прокуратуре Республики Татарстан.

Сотрудники полиции организовали проверку и установили, что юные казанцы на самом деле могли подниматься на крышу.

Чтобы обезопасить своих деток, правоохранители обратилась к УК «Старый город» с просьбой устранить все нарушения. В настоящее время на крышу казанского дома взобраться невозможно.

Ранее мы писали о том, что житель Казани умер после капельницы от похмелья за 8 тысяч рублей. Косметолог пришла домой к пациентам и просто вколола раствор за 8 тыс. рублей. При этом, она не спросила, что беспокоит пару. Через некоторое время у супругов появились температура и рвота с кровью.

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