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· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани закрыли комиссионку за незаконные займы

Ломбард, традиционно занимающийся скупкой и про...

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Ломбард, традиционно занимающийся скупкой и продажей вещей, оказывался вовлечен в незаконную деятельность по выдаче потребительских кредитов. По предварительным данным, предприниматель занимался выдачей кредитов без соответствующего статуса финансовой организации, что является грубым нарушением законодательства и создает риски для потребителей.

Прокуратура выявила незаконную деятельность ломбарда и приняла меры по ее прекращению. Приостановка работы ломбарда на 15 дней является серьезным штрафом и предупреждением для предпринимателя.

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