В Казани закрыли комиссионку за незаконные займы

Ломбард, традиционно занимающийся скупкой и продажей вещей, оказывался вовлечен в незаконную деятельность по выдаче потребительских кредитов. По предварительным данным, предприниматель занимался выдачей кредитов без соответствующего статуса финансовой организации, что является грубым нарушением законодательства и создает риски для потребителей.

Прокуратура выявила незаконную деятельность ломбарда и приняла меры по ее прекращению. Приостановка работы ломбарда на 15 дней является серьезным штрафом и предупреждением для предпринимателя.