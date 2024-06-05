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В Казани велосипедист едва спровоцировал ДТП на Батарина. Что было

Свидетели вызвали сотрудников ГАИ

pixabay.com

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В Казани велосипедист едва не спровоцировал ДТП на ул. Батыршина. Он сообщил, что не смог затормозить на пешеходном переходе и влетел в бордюр перед Hyundai. Столкновения не было, однако водитель автомобиля остановился и помог потерпевшему.

После этого велосипедист присел возле ларька. У водителя малого транспорта появились ссадины и шишка, он отказался от помощи. Свидетели вызвали сотрудников ГАИ, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что трактор врезался в автобус №10 в Казани на Саид-Галеева.

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