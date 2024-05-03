В Казани в детсадах, школах и больницах включат отопление
Екатерина Елисеева
В Казани в социальные учреждения придет отопление. Говорится о больницах, детских садах и школах. Об этом рассказали в телеграм-канале администрации города.
В Гидрометцентре региона сообщили, в скором времени прогнозируется ухудшение погодных условий. Температура воздуха понизится до нуля. Такая погода продлится до начала следующей недели.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане ближайшие ночи могут стать самыми холодными в истории с 1969 года.
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