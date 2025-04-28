В Казани в День Победы состоится шествие «Бессмертного полка»

9 мая 2025 года в Казани снова пройдет традиционное шествие «Бессмертного полка». Это событие состоится после двух лет онлайн-формата и пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского и Кремлевской. Об этом на утреннем совещании сообщила Гузель Сагитова, замруководителя исполкома города по социальным вопросам.

Для участия в шествии нужно распечатать фотографию участника Великой Отечественной войны и прийти на улицу Толстого, где будет расположена входная группа.

В День Победы в Казани мероприятия начнутся с церемонии возложения цветов на воинских захоронениях на Архангельском и Арском кладбищах. В 10:00 на площади Тысячелетия состоится парад войск Казанского гарнизона. С 14:00 до 18:00 на улице Баумана будет работать площадка «В тылу ковали мы Победу». У памятника Шаляпину выступит школьный духовой оркестр, а у памятника Казанскому коту — студенческие коллективы.

Также стоит отметить, что в 2025 году в Казани планируется отметить День Победы салютом.