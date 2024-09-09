В Казани уже к 2030 году могут развернуть сеть 5G

В рамках нацпроекта до 2030 года чиновники поддержат возведения сетей 5G в городах, где больше 1 миллиона человек, в числе них есть и Казань.

Как рассказал глава Министерства цифрового развития России Максуд Шадаев, сейчас работа над новым нацпроектом до 2030 года почти находится на завершающей стадии. В настоящее время депутат участвует в форуме Kazan Digital Week.

По новому проекту предполагается поддержка возведения сетей 5G в городах с населением больше 1 млн людей, на основе российских станций, пишет РБК.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан предлагают отправлять пары перед разводом к психологу-медиатору. Сотрудники муниципального центра психпомощи «Доверие» сообщили, что 50 процентов пар уже передумали расставаться после разговоров. Известно, что в 2023 году для восстановления отношений к психологам обратились 77 семей.