В Казани убит бывший замначальника танкового училища Валерий Хахин

В Казани, в доме на ул. Япеева было найдено тело полковника в отставке экс-замначальника местного танкового училища Валерия Хахина. Труп увидела жена. Дверь получилось открыть лишь при помощи МЧС.

По предварительным данным, на теле были замечены ножевые раны и травмы головы. Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство». Полиция уже ищет преступника.

Жена бывшего сотрудника училища ничего не рассказала о произошедшем.

Известно, что умершему было всего 69 лет. Он являлся выпускником местного танкового училища. По окончании военного университета он поехал служить в армию в Восточную Германию. В период 1993 по 1997 год трудился замначальником Казанского танкового училища. Через некоторое время ушел в отставку и начал развивать бизнес.

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