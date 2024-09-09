Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани убит бывший замначальника танкового училища Валерий Хахин

Жена бывшего сотрудника училища ничего не расск...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Казани, в доме на ул. Япеева было найдено тело полковника в отставке экс-замначальника местного танкового училища Валерия Хахина. Труп увидела жена. Дверь получилось открыть лишь при помощи МЧС.

По предварительным данным, на теле были замечены ножевые раны и травмы головы. Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство». Полиция уже ищет преступника.

Жена бывшего сотрудника училища ничего не рассказала о произошедшем.

Известно, что умершему было всего 69 лет. Он являлся выпускником местного танкового училища. По окончании военного университета он поехал служить в армию в Восточную Германию. В период 1993 по 1997 год трудился замначальником Казанского танкового училища. Через некоторое время ушел в отставку и начал развивать бизнес.

Ранее мы писали о том, что опека проверит женщину из Казани, которая пьяная гуляла с младенцем.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

добор для вентиляции с решеткой от тараканов

Новости Казани

день назад

Смотровая площадка «Казан» вошла в топ - 10 самых романтичных мест России

Важное в РТ

3 дня назад

Везде и сразу: информация о ребрендинге Т2 появилась одновременно на 207 цифровых билбордах миллионника

продвижение вконтакте в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Потопов после дождя в Казани больше не будет

Новости Татарстана

4 часа назад

Студент ветакадемии не планировал устроить теракт утром

Новости Татарстана

день назад

Учителя Челнов жалуются на зарплаты

Новости Татарстана

23 часа назад

Опека проверит женщину из Казани, которая пьяная гуляла с младенцем

Новости Казани

день назад

В выборах приняли участие 32,2% зарегистрированных избирателей
Новости Татарстана
3 часа назад

74-летний мужчина из Елабуги поймал 27-килограммового сома

Часть улова мужчина отдал своим близким, а оста...

Новости Казани

53 минуты назад

В Казани уже к 2030 году могут развернуть сеть 5G

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

Новости Казани

час назад

Игрок казанского «Рубина» Безруков — о своей шутке про «денежки»

Новости Казани

2 часа назад

Дети гуляли по крыше недостроенного детского сада в Казани
В Казани убит бывший замначальника танкового уч...
Новости Казани
23 минуты назад

В Казани убит бывший замначальника танкового училища Валерий Хахин

Новости Казани

2 часа назад

За дрифт в Казани 6 сентября оштрафовали 21-летнего водителя BMW

Новости Казани

4 часа назад

В Советском районе Казани во «Вкусно и точка» увидели парня в крови

Новости Татарстана

6 часов назад

Появились результаты выборов в Госсовет РТ после обработки 99% бюллетеней
В РТ предлагают отправлять пары перед разводом ...
Новости Татарстана
3 часа назад

В РТ предлагают отправлять пары перед разводом к психологу-медиатору
Последним победителем розыгрыша iPhone 15 стала...
Новости Татарстана
6 часов назад

Последним победителем розыгрыша iPhone 15 стала нижнекамка Алия Илдарханова