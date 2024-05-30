В Казани у нового театра Камала изымут еще 5 гаражей и землю

В Казани около строящегося здания театра Камала изымут еще 5 гаражей и участок земли. Это нужно для укладки дорожного покрытия на ул. Т. Миннуллина. Постановление появилось в сборнике документов и правовых актов исполнительного комитета региональной столицы.

Земельные участки и объекты на них выкупят власти Казани. Уведомления об этом владельцы получат в течение 10 суток.

Говорится об участках №16, 7, 39, 174, 177 в районе гаражного кооператива «Волга». Не так давно около здания театра снесли заправку, здание общепита и автомобильную мойку. На месте появится парк.

Ранее мы писали о том, что в Казани капремонт стационара больницы №18 проведет на 95%.