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В Казани стартует суд над лидером ОПС «Кинопленка», который скрывался 16 лет

Эльфата объявили в розыск еще в 2007 году

pixabay

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В суде РТ началось следствие в отношении лидера организованной преступной группы «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина. Известно, что фигурант 16 лет скрывался от силовиков, пишет «БИЗНЕС Online».

Мужчину обвиняют в том, что он организовал 3 убийства и бандитизм. По информации Следственного комитета и МВД, в декабре 1995 года участники банды лишили жизни участника противоборствующей «бригады Ташкента».

В августе 1996 года фигурант и 2 его потенциальных помощника — Галиев и Афанасьев — украли участника «бригады Ташкента» Донского и убили в лесополосе. В следующем году по просьбе Сунгатуллина была расстреляна машина, в которой сидели 2 человека. Кроме 3 убийств и 1 покушения, мужчина обвиняется в 2 серьезных кражах с завода «Тасма».

Эльфата объявили в розыск еще в 2007 году. Выяснилось, что фигурант был задержан в Ростове-на-Дону в ноябре 2023 года. Сейчас он в следственном изоляторе.

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