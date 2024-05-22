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В Казани стартовала подготовка к благоустройству Большого Чайкового озера

В парке около Большого Чайкового озера начались подготовительные работы.

Города Казань KZN.RU

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В парке около Большого Чайкового озера начались подготовительные работы. В рамках первого этапа уборки планируется очистить площадь в 5,5 тыс. кв. метров, а к концу года всего будет благоустроено 2,1 га, по информации от мэрии города. Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что главная цель благоустройства заключается в сохранении уникальной экосистемы озера. На этой территории располагается одна из крупнейших в Татарстане колоний чаек, поэтому работы планируются на июль, чтобы не нарушать период гнездования птиц.

В рамках благоустройства планируется построить две смотровые площадки для наблюдения за животными, птицами и растениями. Тропинки будут выложены брусчаткой, а на смотровых площадках - деревянные настилы. Также планируется построить павильон для кофейни и туалета, убрать аварийные деревья и посадить несколько видов деревьев, а также цветники. .

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