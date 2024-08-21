В Казани специалисты могут построить дублер Вознесенского тракта

Власти Республики Татарстана думают над возведением дублера Вознесенского тракта в региональной столице РТ. Об этом рассказала глава Агентства инвестразвития региона Талия Минуллина.

По проекту предполагает строительство новой проезжей части от пр. Победы до автодороги М-7. Сейчас все необходимые документы по концессионному соглашению лежат на рассмотрении, пишет издание РБК.

Ранее мы писали о том, что жители Казани нашли нарушения в установке шумозащитных экранов. Местные жители уверены, что если нельзя установить экраны правильно, то ставить их и вовсе не нужно, если нет возможности соблюдать нормы. Казанцы выложили жалобу в системе «Народный контроль».

Не так давно местные жители получили ответ от сотрудников мэрии по поводу шумозащитных экранов. Житель Казани с ником Илья Е. сообщил, что объект стоит в неположенном месте.