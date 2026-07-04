В Казани с 6 июля по 29 сентября ограничат движение на улице Фучика

С 6 июля по 29 сентября в Казани временно перекроют движение на улице Юлиуса Фучика. Причина — реконструкция тепловода №21 в рамках второго этапа модернизации тепловых сетей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на отрезке от дома №88а до №90б полностью закроют местные проезды, парковочные карманы и тротуары. Ограничения также коснутся участков на улицах Академика Глушко и Юлиуса Фучика.

Пешеходам и автомобилистам советуют заранее прокладывать маршруты с учетом временных изменений.