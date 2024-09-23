В Казани с 30 сентября резко изменятся тарифы на платную парковку

С 30 сентября в Казани изменятся расценки на платную парковку на 24 участках. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Он отметил, что на 20 участках число занятых мест достигает 95-100%, из-за чего водителям сложно найти свободное место, и они часто оставляют автомобили с нарушением правил.

Шакиров также добавил, что на 4 участках загрузка имеет менее 30%, поэтому стоимость за час уменьшится с 50 до 30 рублей. В то же время, на 5 участках плата вырастет с 30 до 50 рублей в час, на 9 – с 50 до 70 рублей, на трех участках тариф изменится с 70 до 100 рублей, а на остальных трех – с 100 до 130 рублей.

По словам Шакирова, такие изменения направлены на более равномерное распределение автомобилей по парковочным зонам города.