В Казани с 26 по 28 сентября пройдет фестиваль «Дотянуться до неба»

С 26 по 28 сентября в ИТ-парке проходит фестиваль, в котором может принять участие житель Татарстана от 14 лет. Начало в 15:00.

В мероприятии могут участвовать школьники, ребята от 14 лет, студенты ссузов и педагоги.

На фестивале в ИТ-парке имени Башира Рамеева будут выступать эксперты сферы – гендиректор Robosoft.pro, техинвестор и ИП Евгений Петров, а также руководитель центра компетенций «Цифровая Экономика» Российского нового университета Евгений Нежданов, руководитель федпроекта «Кулибин» Артем Драгунов и т.д.. В программе есть круглые столы и панельные дискуссии, где специалисты обсудят различные кадровые вопросы и образование в отрасли беспилотных авиационных систем.

Идея фестиваля «Дотянуться до неба» - знакомство с беспилотными летательными технологиями. Всего программе 3 направления: «Мечта», «Технологии» и «Общество». На всех этих этапах участники смогут пройти квест, протестировать игры, принять участие в различных квизах и многое другое.