В Казани с 20 июля ограничат движение транспорта на улице Болотникова

В региональной столице на улице Болотникова на время будет ограничено движение любого транспорта. Причина - ремонт ливневой канализации.

В комитете внешнего благоустройства Казани рассказали, что в период с 20 июля по 20 августа 2024 года, будет частично закрыта дорога на участке от дома на улице Ново-Светлой, 22 до улицы Болотникова, 5.

Ранее мы писали о том, что часть улицы Фучика перекроют с 25 июля 2024 по 27 февраля 2026. Причина - возведение 2-ой ветки метрополитена.