В Казани росгвардейцы помогли найти детей
Во время патрулирования улиц Казани, сотрудники Росгвардии заметили взволнованную женщину возле станции метро "Кремлевская", которая искала своих двух сыновей - 8-летнего и 12-летнего.
Не теряя времени, росгвардейцы начали поиск, предполагая возможные места, где могли бы быть дети. Информация о пропаже была передана всем патрульным нарядам в центре города.
Благодаря оперативным действиям, детей удалось найти всего в 150 метрах от мамы. Оказалось, что они, заигравшись, отстали от нее и не заметили, как мама пропала из виду.
Росгвардейцы вернули детей матери, которая была рада их найти и выразила искреннюю благодарность за помощь, а также пожелала военнослужащим успешной службы.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань