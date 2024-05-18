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· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани росгвардейцы помогли найти детей

Во время патрулирования улиц Казани, сотрудники Росгвардии заметили взволнованную женщину возле станции метро "Кремлевская", которая искала своих двух сыновей - 8-летнего и 12-летнего.

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Во время патрулирования улиц Казани, сотрудники Росгвардии заметили взволнованную женщину возле станции метро "Кремлевская", которая искала своих двух сыновей - 8-летнего и 12-летнего.

Не теряя времени, росгвардейцы начали поиск, предполагая возможные места, где могли бы быть дети. Информация о пропаже была передана всем патрульным нарядам в центре города.

Благодаря оперативным действиям, детей удалось найти всего в 150 метрах от мамы. Оказалось, что они, заигравшись, отстали от нее и не заметили, как мама пропала из виду.

Росгвардейцы вернули детей матери, которая была рада их найти и выразила искреннюю благодарность за помощь, а также пожелала военнослужащим успешной службы.

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