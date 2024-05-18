В Казани росгвардейцы помогли найти детей

Во время патрулирования улиц Казани, сотрудники Росгвардии заметили взволнованную женщину возле станции метро "Кремлевская", которая искала своих двух сыновей - 8-летнего и 12-летнего.

Не теряя времени, росгвардейцы начали поиск, предполагая возможные места, где могли бы быть дети. Информация о пропаже была передана всем патрульным нарядам в центре города.



Благодаря оперативным действиям, детей удалось найти всего в 150 метрах от мамы. Оказалось, что они, заигравшись, отстали от нее и не заметили, как мама пропала из виду.



Росгвардейцы вернули детей матери, которая была рада их найти и выразила искреннюю благодарность за помощь, а также пожелала военнослужащим успешной службы.