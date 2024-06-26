В Казани прошёл кастинг Международного конкурса красоты «Мисс  Офис – 2024»

В Казани прошёл кастинг 15-ого сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2024». В жюри присутствовала победительница «Мисс Офис – 2023» из Казани Екатерина Климушина. Регион в полуфинале представят сразу три офисные сотрудницы.

22 июня в Казани состоялся региональный кастинг конкурса красоты «Мисс Офис – 2024». В мероприятии приняли участие 32 представительницы самых разных профессий – от секретарей до руководителей высшего звена.

Участницы стремились покорить жюри самыми разными способами. Помимо визитки, где девушки презентовали себя и свою организацию, на кастинге был предусмотрен творческий этап, в ходе которого конкурсантки демонстрировали свои увлечения и таланты.

По итогам кастинга в полуфинале конкурса «Мисс Офис» Татарстан представят 3 девушки (слева направо):

Лащенкова Ангелина, руководитель, бренд одежды «Золотой песок»;

Березина Анастасия, руководитель департамента ипотечного кредитования, АО «НКК

СЭНК»;

Гатауллина Нелли, управляющая, ProПар.

Кроме того, генеральный инфопартнёр конкурса – портал ProKazan – проводил народное голосование за участниц в своих соцсетях. По итогам голосования победу одержала полуфиналистка Анастасия Березина. В подарок от редакции скоро мы опубликуем интервью, в котором Анастасия расскажет свою историю и поделится впечатлениями о кастинге «Мисс Офис».

Ознакомиться с анкетами участниц, успешно прошедших отборочные туры, можно на сайте «Мисс Офис» www.missoffice.org. В августе этого года в Москве состоится ещё один, финальный кастинг сезона.

Впереди всех полуфиналисток ждет интернет-голосование за выход в финал конкурса.

Только 30 из них примут участие в финальном шоу в Москве, где звёздное жюри выберет одну победительницу. Именно она получит титул «Мисс Офис – 2024» и главный приз – 3 000 000 рублей (налог оплачивает организатор).

Для желающих принять участие в конкурсе предусмотрен также формат Инстакастинга: необходимо выложить свое фото в Instagram*, добавить хэштег #станьмиссофис2024 и ответить в посте на два вопроса: почему вы хотите принять участие в конкурсе красоты «Мисс Офис» и почему оргкомитет должен выбрать именно вас. Важно, чтобы на время участия в инстакастинге профиль был открыт, поскольку оргкомитет отслеживает все публикации в течение года. Результаты этого отборочного этапа публикуются в августе на

сайте и в соцсетях конкурса.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины.

Расписание кастингов указана на сайте.

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