Новости Казани
· Алина Алмакаева

В Казани пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов

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На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 18 и 19 мая пройдет благотворительный фестиваль Woof, целью которого является поддержка животных из приютов. На мероприятии будут представлены более 90 здоровых, социализированных собак и кошек, готовых найти новый дом. Помимо встречи с животными, посетителей ждут различные развлекательные мероприятия, розыгрыши призов, фотозоны, а также возможность проконсультироваться со специалистами.

Организаторы призывают гостей принести подарки для животных из приютов, такие как корм, игрушки и медикаменты. Для тех, кто планирует забрать питомца домой, потребуется паспорт для оформления договора ответственного содержания. Фестиваль направлен на поиск дома как можно большему количеству животных и повышение осведомленности общественности о помощи бездомным животным. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 19:00 по адресу: пр. Хусаина Ямашева, 115а. Вход свободный.

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