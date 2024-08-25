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В Казани произошел пожар в военном суде

В Казани произошло возгорание в здании гарнизон...

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В Казани произошло возгорание в здании гарнизонного военного суда, расположенного на улице Дзержинского. Пожарные бригады уже находятся на месте и успешно локализовали открытое пламя. Согласно информации от местных средств массовой информации, неизвестный злоумышленник бросил коктейль Молотова через окно. Подозреваемого уже задержали.

Пожар охватил значительную часть здания, что вызвало настороженность у местных жителей и сотрудников судов. На место происшествия были направлены несколько пожарных расчетов, которые оперативно начали борьбу с огнем. Ситуация удалось локализовать в течение получаса, благодаря быстрому реагированию экстренных служб.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы проводят дополнительные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. На месте работают следователи, которые берут показания у свидетелей и осматривают территорию. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

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