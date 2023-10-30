В Казани посетители кафе устроили массовую драку из-за девушки

Группа молодых посетителей кафе в Казани устроила массовую драку из-за девушки. Как пишет РЕН ТВ, все случилось в заведении на улице Рихарда Зорге.

По данным телеканала, в полицию доставлены 13 человек.

"Позже выяснилось, что конфликт произошел между охранником кафе и тремя молодыми людьми в возрасте 26–28 лет из-за девушки", – сообщает канал.

Сам охранник доставлен в больницу с разрывом селезенки и травмой живота. Еще один участник потасовки оказался со сломанным носом.

Проводится проверка.