В Казани поезда метро начали перекрашивать в новые цвета

В метро начали перекрашивать поезда в новые цвета - бирюзовый и серебристый. Об этом сообщила пресс-служба МУП "Метроэлектротранс". На следующий год исполнится 20 лет казанскому метрополитену, поэтому было принято решение перекрасить старейшие поезда.

Планируется перекрасить пять поездов, которые ввели в эксплуатацию в 2005 году. Решение изменить цвета вагонов приняли ради единого стиля, учитывая, что в Казань прибыли белорусские троллейбусы нового поколения этого же оттенка. Первый поезд уже под покраской и скоро выйдет на линию ко времени начала игр БРИКС.