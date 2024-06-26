В Казани появится парковка на крыше у ТЦ «Республика»

На крыше 1-этажного здания возле ТЦ «Республика» в Казани появится парковка.

По документу от комитета Татарстана по охране ОКН, территория получит больше участков для автомобилей.

На 1 этаже пристроя могут открыть свои двери заведения общепита и многие другие помещения. Выход из здания торгового центра останется на прежнем месте. Кроме того, территорию планируют благоустроить.

Место организации парковки прилегает к границам исторического центра региональной столицы XI–XVIII веков. Однако специалисты одобрили проект.

Сейчас неизвестно, сколько именно будет стоить 1 час стоянки Также пока не ясно, когда работы планируют заквершить.

Ранее мы писали о том, что жители поселков Константиновка и Самосырово в Казани заявили, что в их населенных пунктах нет воды и теперь они рискуют своими жизнями.