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Жители 2 поселков в Казани боятся умереть после отключения воды

24 июня вода совсем перестала течь из кранов

Екатерина Елисеева

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Жители поселков Константиновка и Самосырово в Казани заявили, что в их населенных пунктах нет воды и теперь они рискуют своими жизнями.

Ясмина Сапфир сообщила в социальных сетях о том, что 19 июня у жителей упал напор воды после прорыва, нагревательные котлы отключены. После этого люди стали обращаться в «Водоканал», который обнаружил проблему у столба электрических сетей. Компания якобы попросила решить возникший вопрос, однако «Электросети» его проигнорировали.

Как итог к 24 июня вода совсем перестала течь из кранов.

Женщина добавила, что столб оказался в воде и покосился. Местные жители боятся, что он упадет и по земле пройдет электрический ток. То есть люди на остановке смогут получить разряд.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске дома оказались затоплены после сильного ливня.

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