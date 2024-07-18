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В Казани появится конноспортивный комплекс со спа-центром и баней

На территории строения площадью 46 гектаров возведут спортшколу

pixabay.com

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В Мирном в Казани появится конноспортивный комплекс, в котором будет 300 лошадей, глэмпинг, спа и баня. Строение разместится от ул. Новосельской до лесополосы. Об этом рассказали в администрации города. Действующий конный клуб «Казань» на улице Новосельской, 70 окажется в составе нового здания.

На территории строения площадью 46 гектаров возведут спортшколу и организуют поля для конных прогулок. Планируется, что в конюшне будут 300 лошадей.

Кроме спортивной школы, там появится база отдыха с глэмпингом и 6 арендных домиков. Помимо этого, на месте оборудуют ресторан, спа-центр и баню. Также, на территории будет 6 парковок.

Ранее мы писали о том, что в поселке Балтаси Татарстана закрыли кафе «Дядя Бо» из-за грязи и кишечной палочки. Об этом сообщили специалисты после лабораторных анализов.

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