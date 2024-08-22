В Казани по проспекту Победы ограничат движение с 26 августа по 26 сентября

В региональной столице Республики Татарстан по пр. Победы специалисты ограничат движение на один месяц. Причина - возведение водопровода.

В комитете внешнего благоустройства рассказали, что в период с 26 августа по 26 сентября 2024 года, проезжая часть будет перекрыта около проспекта Победы, 90.

Кроме того, мы говорили, что из-за ремонта кабельных линий в региональной столице Татарстана на 1,5 месяца будет ограничено движение на ул. Зорге. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства Казани.

Также, и ограничение на ул. Мусина в городе продлили до 15 сентября 204 года. На улице в настоящее время идет ремонт тепловода.

Ранее мы писали о том, что в Казани 30 августа на фестивале «ДэртФест-2024» выступит певица Tatarka. Помимо девушки из Набережных Челнов, на мероприятии выступят и многие другие исполнители.