Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани отреставрируют бывшую Никольскую единоверческую церковь

Подписаться в Telegram

В Казани начнется восстановление фасадов бывшей Никольской единоверческой церкви. Положительные результаты историко-культурной экспертизы доступны на сайте Комитета Татарстана по охране культурного наследия.

Согласно документу, рабочие проведут ремонт фасадов здания, укрепление стен, включая заполнение трещин специальным составом, а также восстановление кирпичной кладки. Кроме того, они займутся восстановлением ограды и одноэтажной постройки, прилегающих к памятнику. Эти работы планируется завершить к времени проведения саммита БРИКС.

Стоит отметить, что данный объект культурного наследия был построен во второй половине XIX века при поддержке казанских купцов-старообрядцев. В советское время храм и колокольня церкви были разрушены.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

У стройки гостиниц на «Миллениуме» собрались полицейские и автобусы

Новости Татарстана

день назад

Депутаты на заседании задумались над изменением часового пояса Татарстана

санобработка тараканов

Новости Татарстана

день назад

Главу Тукаевского района Татарстана отправили в изолятор на 2 суток

Интересное в Казани

2 дня назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году

ремонт петель ноутбука в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

Жительницу Казани Татарстана судят за реабилитацию нацизма и дискредитацию ВС РФ

Новости Татарстана

день назад

Марата Клубнику наказали за торговлю клубникой под стенами Казанского Кремля

Новости Татарстана

день назад

СК РФ официально подтвердил задержание главы Тукаевского района Камаева

Новости Татарстана

день назад

Госсовет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Раиса Сулейманова
Лонгриды
2 дня назад

Федор Бондарчук высказался о качестве российского кино в Казани

Федор Бондарчук высказался о качестве российского кино в Казани

Новости Казани

57 минут назад

Казанский УНИКС сыграет в ¼ финала Единой лиги ВТБ с «Самарой»

Новости Казани

час назад

В Казани отреставрируют бывшую Никольскую единоверческую церковь

Новости Татарстана

час назад

Рустам Минниханов прокомментировал атаку беспилотников в Татарстане

Новости Казани

час назад

Казанский «Рубин» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом»
В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека
Новости Татарстана
день назад

В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека

Новости Татарстана

день назад

Украинские кибер-террористы атаковали СМИ «Казанский репортёр»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане дефицит инженеров и рабочих промышленных предприятий

Новости Татарстана

день назад

3 казанских парка вошли в реестр лучших практик по благоустройству в РФ
Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин