В Казани отреставрируют бывшую Никольскую единоверческую церковь

В Казани начнется восстановление фасадов бывшей Никольской единоверческой церкви. Положительные результаты историко-культурной экспертизы доступны на сайте Комитета Татарстана по охране культурного наследия.





Согласно документу, рабочие проведут ремонт фасадов здания, укрепление стен, включая заполнение трещин специальным составом, а также восстановление кирпичной кладки. Кроме того, они займутся восстановлением ограды и одноэтажной постройки, прилегающих к памятнику. Эти работы планируется завершить к времени проведения саммита БРИКС.Стоит отметить, что данный объект культурного наследия был построен во второй половине XIX века при поддержке казанских купцов-старообрядцев. В советское время храм и колокольня церкви были разрушены.