В Казани отреставрируют бывшую Никольскую единоверческую церковь
В Казани начнется восстановление фасадов бывшей Никольской единоверческой церкви. Положительные результаты историко-культурной экспертизы доступны на сайте Комитета Татарстана по охране культурного наследия.
Стоит отметить, что данный объект культурного наследия был построен во второй половине XIX века при поддержке казанских купцов-старообрядцев. В советское время храм и колокольня церкви были разрушены.
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