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В Казани отреставрировали один из корпусов усадьбы Сапогульцева

В Казани успешно завершены работы по восстановл...

Комитет РТ по охране ОКН

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В Казани успешно завершены работы по восстановлению флигеля усадьбы Сапогульцева, одного из знаковых исторических объектов города, расположенного на пересечении улиц Рахматуллина и Профсоюзной. Этот проект стал частью широкой городской инициативы по сохранению культурного наследия, сообщает пресс-служба Комитета по охране объектов культурного наследия Республики Татарстан.

Как пояснил Иван Гущин, председатель комитета, в ходе реставрации был укреплен фундамент здания, выполнена гидроизоляция цокольных стен и проведены работы по восстановлению кирпичной кладки. Особое внимание уделили восстановлению утраченных элементов на фасаде, включая входной узел со стороны северного фасада и кирпичную кладку. Также были обновлены кровля и фасад здания, а конструкции перекрытий и полов заменены на более современные и безопасные.

Кроме того, специалисты восстановили оконные и дверные проемы на цокольном и первом этажах, отреставрировали внутренние помещения, что включало восстановление исторических деталей интерьера. Также были проведены работы по установке новых инженерных коммуникаций, что позволило обеспечить надежность и долговечность здания.

Внешний облик усадьбы также был улучшен в процессе благоустройства: отреставрированы ограды, расположенные вдоль улиц Профсоюзной и Кави Наджми. Входы были дополнены новыми металлическими навесами, установлены водосточные трубы, а гранитное крыльцо было полностью восстановлено. Эти работы придают зданию не только историческую значимость, но и современную эстетическую привлекательность.

Однако реставрация усадьбы не завершена. В следующем году продолжатся работы по восстановлению главного дома и других зданий ансамбля. Завершение всех мероприятий ожидается в ближайшие годы, и после этого усадьба Сапогульцева станет важной частью культурной и туристической жизни Казани.

Проект является ярким примером усилий города по сохранению исторического облика, обеспечению комфорта и безопасности зданий, а также привлечению внимания к культурным памятникам.

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