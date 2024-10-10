В Казани ограничат движение транспорта и закроют парковку на улицу Пушкина

В региональной столице Республики Татарстан на время будет ограничено движение любого транспорта, а также перекрыта парковка на улице Пушкина. Причина такого решения со стороны специалистов - монтажные и демонтажные работы. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства города.

В период с 0:00 12 октября до 23:59 30 октября 2024 года, проезжая часть и парковка будут перекрыты на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной.

Ранее мы писали о том, что в Казани около парка «Елмай» появилась новая парковка на 31 место, 3 из них предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Тариф. Об этом рассказали в сервисе «Казанский паркинг».

В настоящее время в Казани насчитывается 186 парковок практически на 8,5 тыс. мест.

Напомним, осенью 2024 года, в региональной столице Татарстана начали работать 9 новых парковок на 226 мест.