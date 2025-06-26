В Казани не отменят мероприятия на День молодежи из-за беспилотников

В Казани, несмотря на угрозу атак беспилотников, пока не планируется отмена мероприятий, приуроченных к Дню молодежи. Об этом сообщил министр молодежной политики Татарстана Ринат Садыков. По его словам, все риски, связанные с ситуацией, уже просчитаны, а соответствующие органы находятся на контроле. В случае угрозы заранее разработаны сценарии реагирования, и подготовка к празднику продолжается в штатном режиме.

Отметим, что в Елабуге, по аналогичной причине, были отменены VII Музыкальный фестиваль Бориса Березовского и традиционная Спасская ярмарка.

Источник: evening-kazan.ru