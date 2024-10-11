В Казани на дороге лежит ребенок

Сегодня, 11 октября 2024 года, на улице Зорге на проезжей части лежит ребенок. Малыш находится в сознании, возможно, его сбили и сейчас все ждут скорую медицинскую помощь. Об этом стало известно из телеграм-канала "Казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что на трассе М7 "Волга" в Мензелинском районе в ДТП погибли 2 человека и 9 пострадали.

В прокуратуре Татарстана рассказали, что 11 октября 2024 года, на 1100 километре трассы М7 «Волга» случилось жуткое ДТП с участием 2 автобусов.

Для установления обстоятельств случившегося на место выехал и. о. прокурора Мензелинского района РТ Тимур Габдуллин. Началась проверка.