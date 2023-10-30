В Казани мост через Монастырскую протоку построят в следующем году

В следующем году в Казани планируют построить мост через Монастырскую протоку, работы уже начались.

На данный момент, как сообщили в мэрии, установлены сборно-монолитные конструкции, смонтированы сети канализации и водоснабжения. Сейчас ведут установку резервуара очистных и укрепляют русло.

Ожидается, что новое инженерное сооружение свяжет жилой массив Отары с улице Технической, движение в этом направлении удастся несколько разгрузить.

