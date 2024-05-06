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· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани из-за репетиции 9 мая вновь ограничат движение

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7 мая с 16:00 до 23:30 в центре Казани будет перекрыто несколько улиц из-за проведения репетиции парада победы, посвященной 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщили в ГИБДД города.

Перекрыты будут такие участки, как площадь Тысячелетия, Кремлевская набережная, улицы Декабристов, Ташаяк, Право-Булачная, Лево-Булачная и проезд между Цирком и Центральным стадионом. Первая репетиция парада победы в столице Татарстана прошла 3 мая и вызвала серьезные пробки на дорогах.

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