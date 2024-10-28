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В Казани ищут очевидцев ДТП со сбитым 13-летнем ребенком на велосипеде

Ребенок травмировался

pixabay.com

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В региональной столице Республики Татарстан Государственная автомобильная инспекция просит откликнуться свидетелей дорожного происшествия, в котором сбили 13-летнего ребенка на велосипеде.

Установлено, что несовершеннолетний не торопился пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Ребенок травмировался.

Выяснилось, что авария случилась в воскресенье, 27 октября 2024 года, напротив дома на ул. Николая Ершова, 8. Водитель с места ДТП уехал.

Если кто-то стал свидетелем этого происшествия, то позвоните по телефонам: (843) 533 38 19, 533 38 48.

Ранее мы писали о том, что в Сармановском районе Республики Татарстан 26 октября 2024 года, в ДТП погиб водитель «Гранты». Известно, что все случилось днем 26 октября 2024 года. Выяснилось, что удар пришелся в бок со стороны водителя первой машины.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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