В Казани ищут очевидцев ДТП со сбитым 13-летнем ребенком на велосипеде
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В региональной столице Республики Татарстан Государственная автомобильная инспекция просит откликнуться свидетелей дорожного происшествия, в котором сбили 13-летнего ребенка на велосипеде.
Установлено, что несовершеннолетний не торопился пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.
Ребенок травмировался.
Выяснилось, что авария случилась в воскресенье, 27 октября 2024 года, напротив дома на ул. Николая Ершова, 8. Водитель с места ДТП уехал.
Если кто-то стал свидетелем этого происшествия, то позвоните по телефонам: (843) 533 38 19, 533 38 48.
Ранее мы писали о том, что в Сармановском районе Республики Татарстан 26 октября 2024 года, в ДТП погиб водитель «Гранты». Известно, что все случилось днем 26 октября 2024 года. Выяснилось, что удар пришелся в бок со стороны водителя первой машины.
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