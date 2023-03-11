В Казани арестовали предполагаемого главу ОПГ "Грязевские" Фонтана

В Казани арестовали предполагаемого главаря ОПГ "Грязевские"

Из Москвы в Казань доставлен 55-летний Рифкат Вахитов. Людям из околокриминального мира он более знаком под прозвищем "Фонтан" как предполагаемый лидер влиятельной казанской ОПГ — "Грязевские", пишет "Бизнес Онлайн".

Показания против Вахитова дал пожизненно осужденный Виктор Курицын, лидер одноименной зеленодольской ОПГ, и несколько пока неназванных свидетелей.

Они рассказали, что в 90-х в ОПГ "Грязь" произошел разлад: группировка разделилась на две части, одну из которых и возглавил Фонтан.

По словам Курицына, Эдюня - глава второй ячейки и Репин пытались отобрать бизнес, который контролировал в Москве Вахитов. А это ресторан "Соленый пес", ночной клуб "ЦКЖ", автосалон Volvo и три неназванных банка. В отношении Вахитова, по словам свидетелей, пытались возбудить уголовное дело, но он отбился.

А затем, следует из фабулы дела, решил отомстить. Гарипов и Репин были убиты в 2004 году. И теперь СК и УБОП полагают, что за этим стоял Вахитов. Советский суд Казани постановил арестовать Фонтана и поместить его в СИЗО. Но вину в убийствах он не признает.