В Казани 5 июня откроется фотовыставка "ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА"

Московский музей дизайна вместе с СИБУРом приглашает всех желающих на открытие выставки. Фотопроект из 40 фото расскажет о гармоничном соседстве города, природы и производства Казаньоргсинтез.

Все пройдет в ЦПКиО имени Горького 5 июня в 12:45.

«Город, природа, завод, экология, бережное отношение к планете… Нам хотелось рассказать об этих важных понятиях ярким, образным языком. Поэтому мы наделили героев фотографий голосами и назвали выставку «От первого лица». Представили, что могли бы рассказать нам звери и птицы, если бы у них была возможность говорить, и какие истории поведали бы нам заводские объекты, – говорит Александра Санькова, куратор выставки, директор Московского музея дизайна, историк дизайна и активный популяризатор экологичного дизайна и ресайклинга, — Благодаря фотоистории и аудиогиду, сопровождающему каждый кадр, мы сможем взглянуть на привычные для нас вещи с совершенной другой стороны».

Прийти на выставку можно будет до 30 сентября 2024 года. Вход свободный.