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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани 31 мая Ford в столкнулся с BMW и перевернулся

Водитель Ford 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения за 2 года

ГИБДД Казани

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Утром 31 мая 2024 года, на пересечении ул. Островского и Университетская в Казани случилась авария. 43-летний водитель автомобиля Ford выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с BMW. Об этом рассказали в ГИБДД Казани.

Как сообщили свидетели, после ДТП Ford опрокинулся. Пассажир этой иномарки получил травмы, однако отказался. Обе машины получили повреждения.

Известно, что водитель Ford 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения за 2 года. Было возбуждено дело об административном правонарушении.

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