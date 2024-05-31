В Казани 31 мая Ford в столкнулся с BMW и перевернулся

Утром 31 мая 2024 года, на пересечении ул. Островского и Университетская в Казани случилась авария. 43-летний водитель автомобиля Ford выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с BMW. Об этом рассказали в ГИБДД Казани.

Как сообщили свидетели, после ДТП Ford опрокинулся. Пассажир этой иномарки получил травмы, однако отказался. Обе машины получили повреждения.

Известно, что водитель Ford 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения за 2 года. Было возбуждено дело об административном правонарушении.