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· Полина Модестова

В его составе 44 человека: в Казани был создан республиканский оргкомитет для проведения саммита БРИКС

В Казани для проведения саммита БРИКС создан республиканский оргкомитет из 44 человек
В его составе 44 человека: в Казани был создан республиканский оргкомитет для проведения саммита БРИКС

pixabay

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В Казани для проведения саммита БРИКС был создан республиканский организационный комитет. В его состав вошли 44 человека. Соответствующий указ появился на портале антикоррупционной экспертизы.

Главой группы стал глава республики Рустам Минниханов. В состав руководителей также вошли премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель администрации главы региона Асгат Сафаров и глава Казани Ильсур Метшин.

Комитет займется разработкой плана мероприятий в рамках БРИКС, а также будет контролировать целевое использование денег и организовывать взаимодействие органов госвласти. В Казани саммит БРИКС будет проходить в 2024 году.

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