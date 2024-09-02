В день выборов в Казани 8 сентября пройдет концерт
Яндекс.Карты/Инна Крюкова
В региональной столице Республики Татарстан 8 сентября 2024 года, в день выборов депутатов Госсовета РТ, около Центра семьи «Казан» состоится концерт. Об этом рассказал руководитель аппарата исполнительного комитета Казани Булат Алеев.
В воскресенье на сцену выйдут российские артисты, в том числе местные. Для гостей города специалисты организуют уличные театры, точки общепита и многое другое.
Помимо этого, проголосовавшие получат браслеты, по которым можно будет бесплатно проехать на транспорте.
Выборы состоятся 8 сентября. Самые разные партии выдвинут по 50 кандидатов, а еще такое же количество чиновников специалисты изберут в одномандатных округах.
Ранее мы писали о том, что певец Сергей Лазарев должен был выйти на сцену в Альметьевске, однако проспал вылет воздушного судна в республику.
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