Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В день выборов в Казани 8 сентября пройдет концерт

Помимо этого, проголосовавшие получат браслеты,...

Яндекс.Карты/Инна Крюкова

Подписаться в Telegram

В региональной столице Республики Татарстан 8 сентября 2024 года, в день выборов депутатов Госсовета РТ, около Центра семьи «Казан» состоится концерт. Об этом рассказал руководитель аппарата исполнительного комитета Казани Булат Алеев.

В воскресенье на сцену выйдут российские артисты, в том числе местные. Для гостей города специалисты организуют уличные театры, точки общепита и многое другое.

Помимо этого, проголосовавшие получат браслеты, по которым можно будет бесплатно проехать на транспорте.

Выборы состоятся 8 сентября. Самые разные партии выдвинут по 50 кандидатов, а еще такое же количество чиновников специалисты изберут в одномандатных округах.

Ранее мы писали о том, что певец Сергей Лазарев должен был выйти на сцену в Альметьевске, однако проспал вылет воздушного судна в республику.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

жук вонючка как бороться с ним

Лонгриды

23 часа назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: фоторепортаж с Дня города

Новости Казани

9 часов назад

2 жестких ДТП одновременно произошли в Казани

продвижение на авито в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

10 часов назад

Сергей Лазарев проспал самолет до Татарстана, но всё же успел на концерт

Новости Казани

день назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

В Верхнеуслонском районе пять человек пострадали в аварии

Новости Казани

8 часов назад

Самолёт из Москвы экстренно сел в Казани из-за смерти женщины 2 сентября
Новости Татарстана
6 часов назад

Татарстан на 14 месте в рейтинге самых высоких зарплат

Об этом сообщили в издании РИА Новости

Новости Татарстана

час назад

В РТ врача обвинили во взятках на 112 тысяч за сертификаты о прививках

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

2 часа назад

Власти Татарстана заплатят стобалльникам ЕГЭ от 15 до 35 тысяч

Новости Татарстана

2 часа назад

В МЧС объяснили столб дыма на территории экокомпании в Челнах
Кишечную палочку нашли в кафе, где насмерть отр...
Новости Татарстана
35 минут назад

Кишечную палочку нашли в кафе, где насмерть отравилась девочка в Тетюшах

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане с 23 по 29 августа 10 человек отравились алкоголем

Новости Казани

6 часов назад

В КФУ объяснили причину роста цен на проживание в общежитиях в 3 раза

Новости Татарстана

7 часов назад

Грибников Татарстана предупредили о клещах
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
6 дней назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
В Верхнеуслонском районе 5 человек пострадали в...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Верхнеуслонском районе 5 человек пострадали в аварии