В центре Казани водитель «Москвича» вылетел на тротуар и сбил женщину

В центре Казани 21-летний гражданин Узбекистана за рулем «Москвича» сбил женщину 1962 года рождения, пытаясь избежать столкновения с автомобилем Skoda. Об этом информирует Госавтоинспекция Казани.





«По факту происшествия принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении соответствующего административного расследования», — добавили в пресс-службе казанской Госавтоинспекции.

Авария произошла сегодня на перекрестке улиц Островского — Айдинова. По информации государственной инспекции по безопасности дорожного движения, иностранец, чтобы избежать столкновения со встречным автомобилем Skoda, резко маневрировал вправо и попал на тротуар, где случился наезд на пешехода. Пострадавшую с различными травмами доставили в медицинское учреждение.