В центре Казани водитель «Москвича» вылетел на тротуар и сбил женщину
Мэрия Казани
В центре Казани 21-летний гражданин Узбекистана за рулем «Москвича» сбил женщину 1962 года рождения, пытаясь избежать столкновения с автомобилем Skoda. Об этом информирует Госавтоинспекция Казани.
«По факту происшествия принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении соответствующего административного расследования», — добавили в пресс-службе казанской Госавтоинспекции.
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