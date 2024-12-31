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В аэропорту Казани ввели временные ограничения

В аэропорту Казани временно приостановлены опер...

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В аэропорту Казани временно приостановлены операции по приёму и отправке рейсов. Эти меры введены для обеспечения безопасности, сообщили в администрации воздушной гавани.

В ведомстве уточнили, что сотрудники аэропорта предпринимают все возможные меры для гарантии безопасности полетов, подчеркивая, что это остается их основным приоритетом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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