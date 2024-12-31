В аэропорту Казани ввели временные ограничения
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В аэропорту Казани временно приостановлены операции по приёму и отправке рейсов. Эти меры введены для обеспечения безопасности, сообщили в администрации воздушной гавани.
В ведомстве уточнили, что сотрудники аэропорта предпринимают все возможные меры для гарантии безопасности полетов, подчеркивая, что это остается их основным приоритетом.
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