В аэропорту Казани 19 июня объяснили большие очереди на вылет

В казанском аэропорту 19 июня 2024 года, появились очереди на вылет. Причина - усилением мер транспортной и авиационной безопасности. Об этом изданию «БИЗНЕС Online» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

В аэропорту сообщили, что из-за усилением мер безопасности в здании проводятся различные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и людей.

Кроме того, специалисты просят жителей выезжать в аэропорт заранее.

Сегодня в местных телеграм-каналах и социальных сетях стали появляться видео с огромными очередями в аэропорту.

Ранее мы писали о том, что самолёт из Нижнекамска в Анталию задержали на 16 часов. Некоторые оставались внутри. Разместить пассажиров в гостинице Бегишево специалисты отказывались, якобы в нее могут поселить лишь 32 человека. Кроме того, лишь через 4,5 часа пассажирам рассказали, в чем заключается причина их задерживания.