Увеличилось число несчастных случаев: в Казани за неделю бригады скорой помощи 61 раз выехали на роды

В Казани бригады скорой помощи 61 раз выезжали на роды с 28 августа по 3 сентября

Служба скорой помощи в Казани с 28 августа по 3 сентября выполнила 7 250 выездов, в числе которых 1 428 - в общественные места.

Отмечается, что больше всего, 6 290 раз, специалисты выезжали в связи с разными заболеваниями. Причиной еще ста выездов были острые нарушения мозгового кровообращения. В 27 случаях это были острые инфаркты миокарда. Также врачи выезжали 61 раз на роды.

Было получено 54 звонка с мета ДТП - в авариях пострадали 50 человек и 24 из них были доставлены в больницу. Медики 13 раз выезжали на пожар, один человек пострадал. Всего на несчастные случаи бригадой скорой помощи было совершено 899 выездов.

Отмечается, что, по сравнению с предыдущей неделей, число выездов увеличилось на 128. Больше обращений было в связи с несчастными случаями.