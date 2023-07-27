Увеличились на четверть: в Казани у муниципальных служащих выросли расходы на зарплату

Расходы на зарплату муниципальных служащих Казани выросли почти на четверть в 2023 году

В Казани на оплату труда бюджетников за первый полгода 2023 года было потрачено почти 15 миллиардеров рублей, о чем свидетельствуют сведения в последнем сборнике документов и правовых актов города.

В Казани на 1 июля насчитывается 1 681 муниципальный служащий. Расходу на оплату их труда за первое полугодие 2023 года достигли 834,3 миллиона рублей. Из этого следует, что в среднем за месячную зарплату одного сотрудника уходит 82,7 тысячи рублей в месяц.

В городе также числятся 37 644 работников муниципальных учреждений и на их зарплату за шесть месяцев потратили 14,1 миллиард рублей. Получается, что, в среднем, на одного человека в месяц - 62,6 тысячи рублей. Расходы на оплату труда в сборнике включат страховые взносы и выплаты НДФЛ.